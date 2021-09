Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lentate: pensionato di 86 anni di Desio aggredito dal cane di 60 chili della figlia finisce al pronto soccorso L’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale di Desio in codice giallo: il fatto è avvenuto in un terreno recintato dove era andato a dare da mangiare ad alcuni animali.

Un uomo di 86 anni residente a Desio è stato aggredito dal cane della figlia, di razza “bulldog americano”, del peso di 60 chili, ed è finito all’ospedale di Desio in codice giallo. Il fatto è avvenuto nella mattinata di martedì 7 settembre a Lentate sul Seveso, in un terreno recintato di via Amendola dove sono custoditi alcuni animali da cortile e tre cani.

L’anziano si è recato nel terreno per dare da mangiare agli animali quando è stato improvvisamente aggredito dal uno tre dei cani, secondo quanto riferiscono i carabinieri appartenente alla figlia 38enne residente a Lentate. Il pensionato è stato subito soccorso dalla moglie, presente a sua volta, che ha chiamato i soccorsi. Il marito è stato quindi trasportato al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione dell’Arma di Lentate che hanno interessato la Ats veterinaria per gli accertamenti del caso.

