L’Enpa di Monza aiuta le sezioni italiane in difficoltà: un carico di cibo per i cani di Gioia Tauro L’Enpa di Monza solidale con le altre sedi italiane: sabato 16 gennaio è partito un nuovo carico di cibo per il Sud, destinazione Gioia Tauro.

Enpa Monza e Brianza non dimentica le realtà più svantaggiate. Grazie alle donazioni di privati e di aziende, l’ente ha attivato un progetto solidale, per aiutare le sezioni del sud più in difficoltà e perfino animali all’estero. Nei giorni scorsi è partito un bancale di alimenti destinato alla sezione Enpa di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dalla quale, grazie proprio al progetto solidale, provengono alcuni cani ospiti del canile di Monza. Sabato 16 gennaio, invece, numerose pappe sono state caricate su un furgoncino diretto in Albania, grazie all’iniziativa di Miriam Dellialisi.

La giovane, che ha il papà albanese, si è trasferita nel paese delle aquile e insieme alla sua mamma sta seguendo una trentina di cani e una ventina di gatti, recuperati in mezzo ai rifiuti e, grazie a lei, sterilizzati. Inoltre, si occupa di non fare mancare il cibo a tanti randagi e a diversi cani di proprietari in difficoltà economiche. Infine, grazie al progetto Companion Animal for life, sposato da Enpa e realizzato grazie alla linea di pet food Almo Nature e Fondazione Capellino, ogni animale adottato ha ottenuto la donazione di un mese di cibo gratis così come il rifugio da cui esso proveniva. I cani e i gatti adottati lo scorso anno hanno consentito l’arrivo a Monza di due preziose forniture di cibo: la prima è stata consegnata a giugno, la seconda lo scorso sabato 16 gennaio.

