Le scuse di Di Maio all’ex sindaco di Lodi e quel grido “Onestà!” dei grillini nel 2016 a Vimercate per il caso di villa Sottocasa Il parallelismo lo ha lanciato l’ex sindaco di allora, Paolo Brambilla: prendendo spunto dalle scuse di Di Maio per la gogna mediatica cui aveva contribuito a sottoporre l’ex sindaco di Lodi (oggi assolto da un’accusa di turbativa d’asta), l’ex primo cittadino del centrosinistra ricorda l’identico trattamento riservato dai grillini ai militanti del Pd per la vicenda di villa Sottocasa.

Una gogna mediatica che collega Lodi a Vimercate. Il ponte tra le due vicende descritte qui sotto lo ha tracciato l’ex sindaco di Vimercate Paolo Brambilla, centrosinistra e ultimo baluardo della rossa Arcore prima che i grillini espugnassero la fortezza cinque anni fa.

Passo uno. Hanno fatto scalpore in settimana le scuse del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi, accusato nel 2016 di turbativa d’asta per la gestione estiva di due piscine. Venne arrestato, messo in carcere, si dimise. Cinque anni dopo quella vicenda, in Appello, Uggetti è stato assolto: il fatto non sussiste. Uggetti all’epoca dovette subire una vera e propria gogna mediatica in particolare dal fronte del Movimento 5 Stelle. Oggi, per quel comportamento, sono arrivate le scuse di Di Maio in una lettera inviata a Il Foglio, parlando di «imbarbarimento del dibattito associato ai temi giudiziari». «Con gli occhi di oggi ho guardato con molta attenzione ai fatti di cinque anni fa – spiega l’attuale ministro degli Esteri -. L’arresto era senz’altro un fatto grave in sé, che allora potrò tutte le forze politiche a dare battaglia contro l’ex sindaco. Le modalità con cui lo abbiamo fatto, anche alla luce dell’assoluzione di questi giorni, appaiono adesso grottesche e disdiscevoli. Il periodo dell’arresto di Uggetti coincise con le campagne elettorali che nel 2016 coinvolsero le città di Roma, Torino, Napoli, Milano e Bologna. Anche io contribuii ad alzare i toni e a esacerbare il clima». Da qui le scuse.

L’ex sindaco di Vimercate Paolo Brambilla

Brambilla ha letto il testo di Di Maio. Ha aperto la sua pagina Facebook. E ha scritto così: «Nelle sue scuse Di Maio racconta di come avesse contribuito personalmente alla “gogna” contro l’innocente sindaco durante un comizio in Piazza, a Lodi, nello stesso fine settimana dell’arresto. Cambio di scena. Da Lodi a Vimercate, gli stessi primi giorni di quel maggio. Luigi Di Maio viene accompagnato in una passeggiata per le vie di Vimercate dal candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Francesco Sartini. Durante il tragitto si fermano davanti a Villa Sottocasa, poco più avanti il corteo dei militanti grillini incrocia i militanti del Pd intorno al banchetto elettorale, e subito parte il coro, violento e sprezzante: “Onestà!, Onestà!”. Poco dopo, in piazza Castellana i due parlano. L’occasione è ghiotta: c’è un processo in corso per le vicende di presunti abusi edilizi in Villa Sottocasa, in cui sono imputati anche sindaco e vicesindaco (lo stesso Brambilla e l’attuale senatore Roberto Rampi, Pd, ndr.), e due funzionari comunali. Francesco Sartini non si trattiene: “Il reato è quello di omesso controllo. E chi doveva controllare, se non lui?” L’applauso scroscia, l’incasso elettorale di un clima avvelenato, anche a causa di altri protagonisti, di altri forcaioli a corrente alternata secondo convenienza, è dietro l’angolo. Nel luglio 2018 l’ex sindaco (il sottoscritto), l’ex vicesindaco, i due funzionari vengono tutti assolti al termine del processo “perché il fatto non sussiste”. La procura neppure ricorre in appello. Francesco Sartini è sindaco, il Movimento 5 Stelle si è preso il Palazzo».

Maggio 2016: la passeggiata di Di Maio nel centro di Vimercate

E conclude con una filastrocca: «Lodi e Vimercate: “Non tutti nella capitale, sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese, lo abbiamo anche noi in paese”.

