Villasanta sassi colorati per le strade del paese di Eleonora Corrias (Foto by Michele Boni)

Le pietre “magiche” che trovi per strada a Villasanta: «Le decoro con la mia bambina, portano positività» L’artista Eleonora Corrias le raccoglie per strada con la figlia Alice di 5anni, insieme le dipingono e le lasciano nel paese: «Sono un simbolo e un auspicio per qualcosa di nuovo e di positivo per chi le trova lungo il suo cammino».

Un po’ per riempire il tempo, un po’ per augurare qualcosa di nuovo e di positivo di fronte alla pandemia, a Villasanta c’è chi colora i sassi trasformandoli in pietra Mandala e li lascia in diversi punti del paese. La protagonista di questa iniziativa è la pittrice Eleonora Corrias.

«Tutto è cominciato per il fatto che ho una bimba, Alice, di 5 anni, alla quale occorre trovare delle alternative per riempirle la giornata oltre alla didattica a distanza – dice l’artista 39enne - Inoltre, creare con la pittura acrilica e i pennarelli indelebili i sassi decorati e metterli in diverse parti del paese. è anche un ottimo antistress. Ogni giorno facciamo una passeggiata, raccogliamo pietre e ne lasciamo altre colorate, che chiunque può raccogliere: nella cultura Mandala sono un simbolo e un auspicio per qualcosa di nuovo e di positivo per chi le trova lungo il suo cammino. Ho lanciato questa proposta a tante altre mamme e l’hanno accolta» conclude l’artista di Villasanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA