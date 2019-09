Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lazzate: protesta per gli stipendi, un operaio sale sulla gru di un cantiere - VIDEO VIDEO - Protesta a Lazzate lunedì mattina: un uomo di 41 anni è salito su una gru per oltre un’ora per rivendicare il pagamento degli stipendi.

Protesta a Lazzate lunedì mattina: sei operai di un cantiere privato hanno rivendicato il pagamento degli stipendi e uno di loro è salito su una gru per oltre un’ora. È successo in via Torino, sul posto intorno alle 10.30 si sono portati i carabinieri di Meda e Lentate sul Seveso, la polizia locale, i vigili del fuoco con quattro mezzi e l’autogru da Lazzate, Desio, Saronno e Milano, l’ambulanza.

L’uomo, di 41 anni e residente a Milano con la moglie e cinque figli, ha portato in cima alla gru la protesta dei lavoratori: lavorerebbero per un’azienda, che avrebbe ricevuto l’incarico da un’altra ditta, vantando arretrati per un importo complessivo di circa 5mila euro.

Le forze dell’ordine hanno dialogato con lui per convincerlo a scendere e l’obiettivo è stato raggiunto dopo circa un’ora quando è stato garantito il pagamento. L’operaio sarà denunciato per procurato allarme.

