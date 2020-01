Lazzate: precipita dal tetto di una casa, un uomo ricoverato a Niguarda È stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda un uomo di Lazzate che nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio è precipitato dal tetto di una casa privata.

È grave un uomo di Lazzate che nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda dopo essere precipitato dal tetto di una casa privata. I fatti risalgono alle 14 del pomeriggio, quando i testimoni diretti della caduta hanno allertato i soccorsi per quanto era accaduto. Sul posto gli agenti della polizia locale di Lazzate, i soccorritori, l’elisoccorso. Tutto è successo in via Umberto I: lì sono arrivate le forze dell’ordine e il 118 dopo che era stata segnalata una caduta dal tetto. Pre dinamiche ancora da decifrare l’uomo stava lavorando sul tetto dell’edificio privato quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. Il personale del 118 ha stabilizzato l’uomo per almeno mezz’ora, che poi è stato trasportato a Niguarda in elicottero in codice rosso, quindi in pericolo di vita.

Uomo caduto dal tetto a Lazzate via Vittorio Emanuele. Sul posto l'ambulanza di SOS Uboldo e l'elisoccorso di Milano.

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA