Lavori in piazza Europa a Villasanta: niente accesso ai box privati dalle 8 alle 18 Da martedì 23 febbraio. Parte pedonale della piazza accessibile da Parco Rodari o da via Manzoni. Questa fase durerà circa due settimane. Il sindaco Luca Ornago si scusa per il disagio e ringrazia per la collaborazione.

Attenzione ai lavori in corso. Da martedì 23 febbraio, il cantiere di piazza Europa a Villasanta coinvolgerà anche l’area finora libera per l’ingresso e l’uscita dei residenti dai box privati. Sarà quindi interdetto l’accesso ai garage dalle 8 alle 18. Vietato anche il passaggio dei pedoni che, per raggiungere la parte pedonale di piazza Europa, potranno passare da Parco Rodari o da via Manzoni. Questa fase durerà circa due settimane.

«Ci si scusa per il disagio e si ringrazia per la collaborazione» ha fatto sapere l’amministrazione comunale villasantese guidata dal sindaco Luca Ornago. La riqualificazione del grande spiazzo con il costo di circa un milione di euro dovrebbe concludersi entro la prossima primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA