Lavori in corso, semaforo temporaneo sul ponte e viabilità in tilt a Carate Brianza Disagi alla circolazione a Carate Brianza per i lavori in corso. Dito puntato contro il semaforo installato sul ponte grande, e precisamente tra la via Trento e Trieste con la via Crivelli.

Dal 12 luglio a Carate Brianza sono in corso alcuni importanti lavori di rifacimento ed estensione del tratto di rete fognaria che interessano la viabilità in via Cavour e le vie limitrofe. I disagi, come preannunciato dall’amministrazione, sono molteplici.

Oltre all’incomodo per la chiusura della via, le segnalazioni dei cittadini, effettuate anche tramite i social network, testimoniano file interminabili e rallentamenti al traffico nelle strade tra Carate, Verano e Agliate. Disagi che risultano ancor più intensificati durante le ore di punta e che stando alle segnalazioni dei residenti sarebbero strettamente correlati alla scelta di disciplinare la viabilità nell’intersezione che regola il traffico sul ponte grande, e precisamente tra la via Trento e Trieste con la via Crivelli, tramite un impianto semaforico.

“Non è chiara l’utilità del semaforo soprattutto perché crea maggiori disagi dei lavori stessi”, lamentano i cittadini, che sui social network hanno chiesto a grande voce all’amministrazione comunale di considerare la rimozione di semaforo, o, eventualmente, di rivedere il piano di viabilità.

Sul tema si è esposto il capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, Luca Riva.

“I problemi di traffico nascono da quel semaforo perché poi viene bloccata la strada che da Agliate porta a Carate - ha dichiarato - L’amministrazione incolpa Brianzacque (la multiutility che gestisce i lavori ndr.), ma il problema riguarda il territorio di Carate e spetta al comune attivarsi e decidere in prima persona come gestire la viabilità”.

In risposta l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Terraneo ha dichiarato: “Questo semaforo è stato messo su richiesta di Autoguidovie (azienda di trasporti pubblici di linea). Per immettersi sul ponte i pullman che sono da 12 metri hanno bisogno di fare manovra e di invadere anche l’altra metà della sede stradale. Per questi motivi di sicurezza si è deciso di fare il senso unico”.

