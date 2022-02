Lavori in corso in via Pacinotti, da lunedì senso unico in direzione di Vedano durante il giorno Attenzione alle modifiche alla viabilità in via Pacinotti a Lissone, a partire da lunedì 7 febbraio: per il rifacimento dei marciapiedi sul lato nord, per circa una decina di giorni viene istituito il senso unico di marcia in direzione di Vedano al Lambro in vigore dalle 7 alle 17.

A partire da lunedì 7 e per circa una decina di giorni, salvo imprevisti meteorologici, in via Pacinotti sarà quindi istituito il senso unico di marcia in direzione di Vedano al Lambro che sarà però in vigore unicamente dalle 7 alle 17. Dopo tale orario verrà ripristinata la circolazione nei due sensi di marcia. Per i veicoli provenienti da Vedano da Lambro verso Lissone, sarà quindi predisposta la deviazione in via Fermi verso destra e verso sinistra.

Sarà inoltre utilizzata una porzione di parcheggio di via Fermi come area di cantiere per lo stoccaggio dei materiali e, se necessario, dei materiali di risulta provenienti dagli interventi in via Pacinotti e (da quello successivo che si aprirà in via Cattaneo).

