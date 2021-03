Lavori di asfaltatura in via Casati ad Arcore: cinque giorni critici per il traffico Interessato da lunedì 22 a venerdì 26 marzo il tratto di strada tra via Roma e via Gilera per ripristino dopo un intervento di BrianzAcque. Divieto di transito in via Umberto I, tra piazza della chiesa e via Gilera, e in via Battisti, fra via Gilera e la ferrovia.

Possibili disagi alla circolazione viabilistica in via Casati ad Arcore. Da lunedì 22 marzo fino a venerdì 26 marzo nel tratto di strada tra via Roma e via Gilera sono in fase di esecuzione i lavori di riasfaltatura a seguito degli interventi di sistemazione della rete fognaria da parte di BrianzAcque.

Potranno esserci dei disagi alla sosta e circolazione per rallentamenti, con limite di velocità a 30 all’ora. Stabiliti il divieto di transito in via Umberto I, tra piazza della chiesa e via Gilera, e in via Battisti, fra via Gilera e la ferrovia, eccetto residenti e mezzi di soccorso. Il centro cittadino potrebbe vedere lunghe code in via Casati, su entrambi i sensi di marcia, per tutta la settimana, per chi deve attraversare la città (e non solo negli orari di punta).

