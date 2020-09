L’auto esce di strada, sprofonda nel canale e si incendia: salvi i due ragazzi a bordo Incidente nella notte al confine tra Usmate Velate e Arcore: due ragazzi hanno perso il controllo dell’auto che è poi finita in un canale e ha preso fuoco. Guidatore e passeggero non sono in pericolo di vita.

Ha perso il controllo della sua auto, è uscito di strada, il mezzo è finito in un canale e poi ha preso fuoco. Eppure per un 21enne e un 17enne le conseguenze dello spaventoso incidente di cui sono stati protagonisti loro malgrado non sono gravi: soccorsi in codice giallo, non sono in pericolo di vita.

I vigili del fuoco al lavoro per il recupero dell’auto

Tutto è successo intorno alle 2.30 della notte di sabato 5 settembre: i due stavano viaggiando su una Mercedes guidata dal 21enne a Usmate Velate, al confine con Arcore, vicino a un incrocio teatro di frequenti incidenti. Lì, per cause da accertare, il guidatore ha perso il controllo dell’auto e il mezzo è finito in una canale che corre parallelo alla carreggiata di viale Monza. I due sono riusciti a uscire dall’auto, che successivamente si è incendiata.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Arcore, oltre ai mezzi di soccorso. I ragazzi sono stati portati per accertamenti al San Raffaele di Milano. I vigili del fuoco sono rimasti impegnati a lungo nel recupero dell’auto devastata da incidente e fiamme.

