L’attivista, l’imprenditore, lo stuntman e una donna coraggiosa: sono i “Brianzoli del 2019” scelti da il Cittadino ’è tutta la Brianza imprenditoriale, solidale, ecologica e artistica rappresentata dai quattro “brianzoli dell’anno” scelti da il Cittadino per le quattro edizioni del giornale in edicola al sabato. Ecco chi sono, poi scopri personaggi e motivazioni acquistando il giornale nella nostra edicola digitale.

L’imprenditore che vuole ripartire dopo un incendio. La giovane che si batte, come Greta, per il clima. Una donna che aiuta le donne malate. Il trentenne che sta facendo fortuna negli spettacoli circensi negli Stati Uniti. C’è tutta la Brianza imprenditoriale, solidale, ecologica e artistica rappresentata dai quattro “brianzoli dell’anno” scelti da il Cittadino per le quattro edizioni del giornale in edicola al sabato (qui si possono acquistare le copie del giornale, nella nostra edicola digitale).

BRIANZA SUD

Per l’edizione “Brianza sud” è stata scelta Ivana Marconi, presidente dell’associazione “Una vita in rosa” di Lissone per il sostegno alle donne che devono affrontare la malattia e per l’opera di prevenzione. «Una donna che ha saputo rinascere dal cancro e scelto di mettersi in gioco, offrendo non solo la sua esperienza ma tutta la sua umanità alle donne di Lissone e non solo».

BRIANZA NORD

Per questa edizione ha scelto Clarissa Dudine, caratese di 20 anni, studentessa universitaria in Scienze dell’Ambiente e della Natura, come milioni di altri ragazzi nel mondo ha abbracciato la causa del movimento “Fridays For Future” nato dall’esempio di Greta Thunberg.

VALLE DEL SEVESO

Raffaele Romanò è l’imprenditore di Varedo ha rivelato la capacità tutta brianzola di non arrendersi dopo l’incendio che lo scorso 5 gennaio 2019 gli ha distrutto l’attività di una vita, il megastore per bambini la Chiocciola costruito dal padre Mario quarant’anni prima . Subito le vendite online, poi la nuova sede dopo pochi mesi. L’8 gennaio 2020 le ruspe inizieranno a scavare sul terreno dove ora non è rimasto niente e la Chioccola potrà risorgere.

VIMERCATESE

Il 33enne lesmese Daniele Balconi è un attore e stuntman brianzolo che ha fatto una carriera da capogiro. Prima una collaborazione con Disney per la “Stagione dei supereroi” al parco dei divertimenti “Disneyland Paris”, dove Balconi lavorava allo show degli eroi Marvel tra acrobazie e spettacoli con Iron Man, Captain America, Hulk, Thor e Spiderman. Poi il volo oltreoceano con il Cirque du Soleil.

