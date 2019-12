I ragazzi della scuola Bellani sono i Monzesi del 2019 per il Cittadino Gli studenti della scuola Bellani sono i “Monzesi dell’anno” del 2019 scelti dalla redazione del Cittadino. Qui vi spieghiamo il perché.

Gli studenti della scuola Bellani sono i “Monzesi dell’anno” del 2019. La redazione del Cittadino dal 2012 sceglie un personaggio che si sia distinto particolarmente nella vita della città e quest’anno, senza grosse esitazioni, ha pensato agli studenti di tre classi della scuola media cittadina.

(Foto by Chiara Pederzoli)

Il motivo? Nel mese di giugno avevano raccolto spontaneamente - e in gran segreto - i soldi per comprare una bicicletta nuova per un loro compagno di classe a cui era stata rubata. Stefan quella bici se l’era comprata mettendo via i risparmi ed è inutile cercare di quantificare la sua delusione. L’avevano capito i compagni di scuola. Alla consegna del regalo il ragazzo, che con la mamma è tornato a vivere in Bulgaria, non era riuscito a trattenere le lacrime.

La loro storia è sul Cittadino di martedì 24 novembre 2019 (anche digitale). Appuntamento a sabato 28 dicembre per i personaggi dell’anno delle edizioni Brianza Nord, Brianza Sud, Vimercatese e Valle del Seveso.

I personaggi dell’anno del Cittadino finora sono stati Massimo Banzi, l’inventore di Arduino nel 2012, Roberto Mauri della Coop La Meridiana (2013), Corrado Beretta del Consorzio Villa Reale e Parco (2014), Marta Petenzi della Fondazione di Comunità Monza e Brianza (2015), Lorenzo Locati della onlus Insieme si può fare (2016), l’attrice e sceneggiatrice Silvana Fallisi, impegnata con la compagnia il Veliero (2017), e l’ad del Monza Adriano Galliani (2018).

