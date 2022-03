L’assessore regionale al Cag di Vimercate: «Sembra di essere alle Maldive» Stefano Bolognini si è presentato al centro di aggregazione di via Milano, tappa di un tour: «per conoscere le esigenze dei ragazzi dal momento che vogliamo approvare una legge per loro». Parole di elogio per il Centro.

Stefano Bolognini dialoga con i giovani del Cag di Usmate Velate per scoprire i loro interessi e i loro progetti. L’assessore regionale alle Politiche Giovanili giovedì 10 marzo nel pomeriggio si è presentato al centro di aggregazione di via Milano, dove ha voluto spiegare come «questo tour che sto affrontando in questi giorni per conoscere le esigenze dei ragazzi dal momento che vogliamo approvare una legge per i giovani e vogliamo raccogliere le loro esperienze e le loro idee. Stiamo pensando a come ripensare i cag che mettano sempre più al centro i loro utenti, Tra l’altro devo dire che questa struttura brianzola è tra le più belle che ho visitato. Facendo un confronto tra i vari centri di aggregazione alcuni sono paragonabili alla riva del fiume Adda, invece in questi in questo caso mi sembra di stare alle Maldive».

Una metafora quella utilizzata dall’esponente della giunta Fontana dal momento che proprio Aeris in collaborazione con il Comune di Usmate-Velate ha promosso il progetto “Cool Future 4 Work” con diverse iniziative per i giovani tra cui un concorso di cortometraggi a cui hanno aderito 1200 registi in erba. Questa proposta tutta brianzola ha potuto contare sul contributo di 58mila euro di Regione Lombardia tramite il bando “La Lombardia è dei Giovani 2020”. Dal fronte dei ragazzi nel breve meeting che c’è stato in via Milano con Bolognini è scaturita la volontà di portare idee al Pirellone per una politica più attenta a quelli che sono i desideri e le prospettive di quella fascia di età che oscilla tra i 16 e i 34 anni.

Bolognini prima di giungere a Usmate, dove a dargli il benvenuto c’erano i rappresentanti di Aeris e l’assessore ai Servizi Sociali Greta Redaelli, ha fatto visita anche al Must di Vimercate, dove ad attenderlo c’erano alcuni studenti del liceo Banfi e l’assessore alla Cultura Elena Lah. Il pomeriggio è terminato con le specialità culinarie preparate dagli allievi della scuola Paolo Borsa di Monza in trasferta a Usmate. Bolognini farà tesoro di tutti questi stimoli raccolti giovedì per poi vedere quali azioni politiche mettere in campo per la categoria under 34 e ha svelato che «per l’estate vorremmo organizzare un concorso di foto e cortometraggi per ragazzi con un montepremi da 200mila euro. Noi riteniamo che questo possa essere anche un momento educativo e formativo e vorremo promuovere questa iniziativa attraverso i cag. L’obiettivo in generale è anche quello di avvicinare sempre di più la Regione al mondo giovanile del nostro territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA