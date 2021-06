Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

DELPINI ALLORATORIO ESTIVO DI ALBIATE PRESENTI ANCHE I GRANDI DELLA SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA (Foto by Elisabetta Pioltelli)

L’arcivescovo in visita alle comunità pastorali di Carate Brianza e Giussano Giornata in Brianza per l’arcivescovo Mario Delpini che il 17 giugno ha fatto visita alle comunità pastorali: a Carate e Albiate ha incontrato gli oratori estivi, e Giussano ha benedetto il nuovo stendardo Caritas.

L’applauso spontaneo che lo accoglie, le magliette colorate, i canti, i balli. L’arcivescovo Mario Delpini ha fatto tappa in Brianza giovedì 17 giugno accolto dall’euforia e dall’abbraccio dei bambini e dei ragazzi degli oratori estivi. Come a Carate Brianza, L’Agorà, che l’arcivescovo visita, dialogando con i preadolescenti e raggiungendo poi anche le altre due realtà oratoriane della Comunità pastorale “Spirito Santo” Costa Lambro (per i più piccoli) e Albiate (dove erano presenti anche i grandi della scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria Giovanni XXIII che hanno preparato uno striscione a lui dedicato).

A fare gli onori di casa il responsabile della Comunità Pastorale, don Giuseppe Conti e il coadiutore don Alessandro Colombo, le suore, gli animatori. Accanto all’Arcivescovo ci sono il vicario episcopale di Zona V, monsignor Luciano Angaroni, e il direttore della Fom, don Stefano Guidi.

A Delpini viene donata la maglietta dell’ oratorio estivo che indossa tra gli applausi; l’arcivescovo prega coi bambini e ragazzi e parla al cuore dei giovanissimi. L’esortazione durante la visita ai centri del Decanato della Zona V: «Guardate in alto, amate la vetta, desiderate la meta».

Sempre giovedì 17 Mario Delpini si è recato a visitare la Comunità pastorale San Paolo di Giussano dove, tra i vari momenti di preghiera e raccoglimento, ha reso omaggio ai defunti della parrocchia di Robbiano e benedetto il nuovo stendardo Caritas.

