Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Franco Cantù)

Tortu se la ride, si è lasciato alle spalle il Covid per la seconda volta (Foto by Franco Cantù)

L’annuncio di Tortu: finalmente negativo. Ora può riprendere ad allenarsi per Mondiali ed Europei Questo il messaggio del campione olimpico della 4x100: “Restart. Riprendere il lavoro del 2021 e ripartire nel miglior modo possibile: in pista. Finalmente negativo”.

“Restart. Riprendere il lavoro del 2021 e ripartire nel miglior modo possibile: in pista. Finalmente negativo”. L’annuncio, atteso, è arrivato: il campione olimpico della 4x100 Filippo Tortu ha comunicato sulle proprie pagine social, a metà pomeriggio, di essere guarito per la seconda volta dal Covid.

Lo sprinter azzurro delle Fiamme Gialle, primo uomo sotto i 10 secondi nella storia d’Italia nei 100 metri, era risultato positivo al tampone una settimana fa, nella giornata di mercoledì 29 dicembre, dopo aver già contratto il virus nello scorso gennaio.

Ora la buona notizia, in vista dei tanti appuntamenti che lo attendono in questa stagione, dai Mondiali di Eugene (15-24 luglio) agli Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto), per continuare a gioire dopo la stupenda medaglia d’oro di Tokyo conquistata con la staffetta azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA