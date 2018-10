L’albero dei gelati di Seregno vince il Festival Sherbet 2018 di Palermo Parla brianzolo il Festival dei gelati di Palermo. Anzi, per l’esattezza, parla seregnese. Fabio Solighetto ha vinto il concorso “Procopio Cutò” e ha così conquistato il primo premio della X edizione di Sherbeth 2018 - Festival Internazionale del Gelato Artigianale.

Parla brianzolo il Festival dei gelati di Palermo. Anzi, per l’esattezza, parla seregnese. Fabio Solighetto ha vinto il concorso “Procopio Cutò” e ha così conquistato il primo premio della X edizione di Sherbeth 2018 - Festival Internazionale del Gelato Artigianale. Solighetto, titolare de L’ Albero dei gelati, ha vinto con il gusto “Ricotta di bufala, Grappa Prunus Aurum e Pepe di Penja”. Al secondo posto si è piazzata Laura Mesa Franco della Gelateria Ottimo di Santa Cruz della Sierra in Bolivia, con il gusto Dulce Arequipe, molto simile alla nostra crema spalmabile alla nocciola. Terzo posto per Rosario Leone D’Angelo della Sikè Gelato di Milazzo, in provincia di Messina per le sue granite al caffè e alla massa di cacao.



Lo stand de L’albero dei gelati a Palermo



«Per il concorso ho pensato ad un gusto che rappresentasse al meglio il concetto di territorio e artigianalità, ma quella vera, quella fatta di attese – dice il maestro gelatiere – Ho scelto, infatti di utilizzare solo grappa invecchiata 15 anni, un periodo lunghissimo se si pensa alle produzioni industriali di oggi. Con il mio gusto ho voluto enfatizzare la perfezione delle materie prime».

© RIPRODUZIONE RISERVATA