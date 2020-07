Ladro di biciclette colto sul fatto, il Comune di Monza: «Importante denunciare, far emergere il sommerso» Stava rubando una bicicletta in piazza Roma tranciando la catena con un tronchese ma è stato colto sul fatto e arrestato. Il Comune invita a denunciare: da inizio anno sono 25 (su 44) le denunce presentate per furto di bici.

Stava rubando una bicicletta in piazza Roma tranciando la catena con un tronchese ma è stato colto sul fatto e arrestato. Le indagini, con il controllo delle telecamere, hanno permesso di attribuire all’uomo di 34 anni, italiano e senza fissa dimora, anche un altro furto a segno il 10 luglio in piazza Duomo e l’incendio di un cumulo di spazzatura pronta per il ritiro in corso Milano il 22 luglio. In questo caso era stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco perché le fiamme si erano estese a un albero e a una cabina elettrica. Il processo per direttissima venerdì mattina ha previsto l’obbligo di firma presso il Comando della Polizia Locale per 5 mesi, sino al processo definitivo.

LEGGI Furti di bici a Monza: due arresti della polizia di Stato



LEGGI

LEGGI

Il caso ha dato l’occasione al Comune di ricordare l’importanza della denuncia dei furti. Sui social network si susseguono le segnalazioni di biciclette rubate, soprattutto in centro, e in sei mesi alle forze dell’ordine sono state presentate 25 denunce relative a furti di biciclette delle 44 presentate per furti aggravati commessi sulla pubblica via, con identificazione di 16 autori dei reati.

«I presidi fissi effettuati dalla Polizia Locale tutti i giorni nel piazzale antistante la stazione ferroviaria e in via Italia, sono un deterrente per tutti coloro che non rispettano le regole e per chi commette reati - commenta l’assessore alla Sicurezza Federico Arena - Tra questi il furto di biciclette è una piaga che cerchiamo di contrastare con attività investigative, utilizzando anche le registrazioni degli impianti di videosorveglianza sia pubblici che privati. Le rastrelliere che abbiamo installato sono le più sicure esistenti sul mercato, ma serve molta attenzione da parte dei cittadini. Anche attraverso l’uso di lucchetti sicuri. Senza dimenticare la punzonatura, cioè l’incisione sul telaio del codice fiscale del proprietario. Un’operazione semplice e veloce che consente, nei casi di ritrovamento della bicicletta, di rintracciare subito il legittimo proprietario e che può essere fatta gratuitamente presso il Comando di Polizia Locale. È importante, poi, che il furto della bicicletta venga denunciato in modo da avviare le attività d’indagine. Dobbiamo far emergere il sommerso perché, spesso, i furti di biciclette non sono neppure denunciati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA