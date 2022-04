Ladri di bancali al supermercato Iperal di Carate, due arresti dei carabinieri Nella notte tra domenica e lunedì hanno tentato di scappare con 35 bancali, valore commerciale 500 euro. Il direttore del punto vendita aveva sporto denuncia per un furto di altri 70 bancali il lunedì precedente.

Sono rimasti a bocca asciutta i due romeni che nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 aprile hanno tentato di scappare con 35 bancali dal supermercato Iperal, valore commerciale 500 euro. Sulla loro strada hanno incrociato i carabinieri della locale stazione, che li hanno inseguiti a piedi e bloccati. La refurtiva è stata riconsegnata al punto vendita e i due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Si tratta di un quarantatreenne con residenza in Ucraina e di un trentenne residente a Milano, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Prima del tentativo di furto delle 3 di lunedì scorso, gli uomini dell’Arma erano già stati contattati dal supermercato di via Marengo. Il direttore del punto vendita aveva sporto denuncia per un furto di ben 70 bancali datato lunedì 4 aprile, valore commerciale di poco superiore ai mille euro. Grazie al sistema di videosorveglianza del punto vendita e alle telecamere della zona i carabinieri avevano scoperto che il 4 aprile, alle prime ore del mattino, un furgone bianco e piuttosto lungo era transitato in zona.

I bancali recuperati dei carabinieri di Carate Brianza

(Foto by Cristina Marzorati)

Ripercorrendo i passi del mezzo i carabinieri erano giunti nel prato verde dell’Iperal attiguo al centro per l’edilizia Bricoman, scoprendo che la rete dell’area del supermercato era stata tagliata. Da quel momento i controlli in zona dell’Arma locale sono stati costanti, sino a quando alle 3 del mattino dello scorso lunedì 11 aprile una nota dell’agenzia di vigilanza dell’Iperal ha segnalato la presenza del furgone bianco lungo la strada. I carabinieri sono andati dritti al pratone confinante e hanno trovato i due furfanti in azione. Scappati a piedi, i complici sono stati bloccati e arrestati per tentato furto in corso. Nel mezzo è stata trovata una grossa cesoia.

