L’addio di Seregno a Nucci Giussani, con il marito fondò il Garden Tuttoverde Venerdì mattina l’ultimo saluto di Seregno a Nucci Giussani Colombo, mancata all’improvviso a 76 anni. Fondò col marito il Garden Tuttoverde.

Una gran folla si è radunata nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Addolorata al quartiere Lazzaretto di Seregno per porgere l’ultimo saluto a Giuseppina Giussani vedova Colombo, più conosciuta come Nucci. Il funerale è stato celebrato nella mattinata di venerdì 3 dicembre da don Michele Somaschini coadiuvato all’altare dal monaco olivetano dom Augustine Tawiab Yeboah.

Nucci Giussani, 76 anni, è mancata improvvisamente. Ha lasciato nel profondo sconforto i figli Carlo ed Elena e gli amati nipoti Gioele e Leone, i fratelli Paola, Edoardo e Augusto.

Nucci Giussani, 76 anni

(Foto by Paolo Volonterio)

Era una persona molto conosciuta in Seregno non foss’altro per essere la titolare del “Garden Tuttoverde” , che aveva fondato e aperto 45 anni fa, proprio il 3 dicembre, col marito Giovanni Colombo, scomparso l’11 novembre 2017, a 83 anni.



Una donna decisa, energica, che aveva affiancato il marito, dedicando tutta se stessa con energia, capacità e sacrificio, a sviluppare la loro creazione fino a trasformarla in un impero del verde dando lavoro a una quarantina di dipendenti. Ma era anche una persona socievole, buona, generosa e altruista, una nonna che andava fiera dei nipotini che adorava. Nel silenzio e senza fare troppo rumore ha svolto molte opere di beneficenza e di carità. Era molto religiosa e frequentava tutti i giorni di buon mattino la chiesa abbaziale di san Benedetto di via Stefano. La sua salma è stata avviata alla cremazione, l’urna cineraria sarà collocata nella tomba di famiglia al camposanto maggiore di via Reggio.

