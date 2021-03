La voce opere pubbliche nel bilancio del Comune di Vimercate: 645mila euro per la nuova piazza Marconi Presentato il documento economico da 32 milioni di euro, 15 dei quali provenienti da tasse: 7,5 per Tasi e Imu, 3,1 per Irpef e 2,9 per la Tari. TRa gli investimenti, 5,2 milioni di euro per i servizi sociali, 1,1 per l’istruzione e diritto allo studio, 3,4 per lo sviluppo ambientale.

Presentato il bilancio comunale di Vimercate. Lunedì sera 22 marzo l’assessore Giorgio Massaro ha illustrato i conti pubblici in consiglio comunale: «Abbiamo un bilancio di circa 32 milioni di euro – ha detto l’esponente della giunta Sartini - di cui 22 milioni di spesa corrente e 4 milioni di conto capitale. Circa il 50% delle entrate proviene dalle tasse che sono complessivamente oltre 15 milioni di euro, 7,5 per Tasi e Imu, 3,1 per Irpef e 2,9 per la Tari».

Gli investimenti sono pari a 5,2 milioni di euro per i servizi sociali, 1,1 per l’istruzione e diritto allo studio, 3,4 per lo sviluppo ambientale, circa 950mila euro per le opere pubbliche e 1,1 milioni per i trasporti, mentre per la cultura sono riservati 1,8 milioni di euro. Per quanto riguarda i lavori pubblici l’assessore Valeria Calloni ha spiegato che si stanno portando avanti numerosi progetti già finanziati e avviati nel 2020: «come la manutenzione di via Rota e via La Santa. Per quest’anno, invece, c’è in programma il piano di riqualificazione di piazza Marconi che ha un valore di circa 645mila euro di cui 45mila saranno investiti a breve per creare la velostazione. Altri 50mila euro serviranno per la ristrutturazione dei bagni della biblioteca civica». Una sfida che invece attende l’assessore ai Trasporti Maurizio Bertinelli riguarda per sua stessa ammissione «predisporre un bando per il servizio bus alle scuole elementari e medie della città».

Grande poi l’attenzione alle fasce più deboli seguite dai servizi sociali del Comune. «Investiremo ben 1,3 milioni di euro per i servizi garantiti da Offerta Sociale – ha detto l’assessore alla partita Simona Ghedini -, oltre 600mila euro sono rivolti ai minori e altrettanti per la gestione e l’inserimento di disabili nei centri diurni integrati del territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA