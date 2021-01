La storia di Elena che cerca il papà a Seregno: «Ti vorrei conoscere» Classe 1971, residente nel Pesarese, in passato ha vissuto a Vergo con Zoccorino e Macherio. Il padre, che oggi dovrebbe avere circa 75 anni , ha vissuto a lungo a Seregno: «L’ho incontrato brevemente una sola volta»

È nata nel 1971 a Besana Brianza, ha vissuto a lungo a Vergo con Zoccorino, prima di trasferirsi a Macherio e poi da lì nel pesarese, dove attualmente risiede. Elena Bardelloni è alla ricerca di suo padre. L’ha incontrato brevemente una sola volta e che non l’ha mai riconosciuta. Lo vorrebbe rivedere: «per costruire un rapporto affettivo, se lui lo volesse, ma anche per approfondire alcune problematiche di natura genetica che riguardano i miei figli e me».

Elena Bardelloni

(Foto by Paolo Colzani)

Con queste finalità, dopo aver tentato senza esito la strada di un post su una delle tante pagine di Facebook che si occupano della realtà di Seregno, Bardelloni ha accettato di raccontare la sua storia: è figlia di Marilena Bardelloni, settantenne, proveniente dal bresciano, molto restia a confidare alla figlia informazioni sul papà. Che dovrebbe chiamarsi Giancarlo, avere all’incirca 75 anni, essere originario della Provincia di Chieti ed aver abitato per parecchio a Seregno, dove probabilmente oltre a lui c’erano anche due sorelle. I genitori di Elena non sono mai stati sposati.

«I rapporti tra loro -aggiunge la figlia- non si sono interrotti nel tempo. Sono al corrente del fatto che abbiano continuato a sentirsi al telefono e mia madre, in una conversazione tutto sommato recente, mi ha confidato che papà ha un suv con targa elvetica, circostanza che forse indica che adesso potrebbe vivere in Svizzera». Chi avesse elementi utili per rintracciare il padre di Elena Bardelloni, può telefonare al 339/ 3335468 o scrivere una mail a [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA