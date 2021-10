La scuola Borsa si presenta in piazza Roma: col risotto alla monzese e opere di giardinaggio Sabato 16 ottobre dalle 10 alle 13 gli studenti della Scuola «Borsa» saranno in piazza Roma, sotto l’Arengario, per promuovere le attività del loro istituto e gli Open Day 2021/2022. Con il risotto alla monzese e opere di giardinaggio.

Una mattinata per presentarsi alla città e per offrire i loro servizi, che sono anche le loro materie di studio. Sabato 16 ottobre dalle 10 alle 13 gli studenti della Scuola «Borsa» saranno in piazza Roma, sotto l’Arengario, per promuovere le attività del loro istituto e gli Open Day 2021/2022. In particolare, gli allievi del corso di Operatore della ristorazione cucineranno il classico risotto alla monzese sotto i portici dell’antico palazzo comunale, mentre gli studenti del corso di Operatore agricolo eseguiranno delle opere di manutenzione dell’aiuola intorno alla Fontana delle Rane, la “Sirenetta” monzese. Un’occasione per i ragazzi e le ragazze per mettersi alla prova e per i monzesi di conoscere da vicino una realtà nata nel lontano 1861 come scuola comunale di disegno e scuola artigiana serale per operai.

giardinaggio scuola borsa arengario

Oggi il corso di «operatore della ristorazione» prevede due diversi indirizzi triennali: preparazione degli alimenti e allestimento piatti e allestimento sala e somministrazione piatti e bevande. Il corso triennale di «operatore agricolo» ha, invece, lo scopo di qualificare i giovani nel settore agricolo in un’ottica eco-sostenibile.

La scuola Borsa ha previsto tre Open Day sabato 6 novembre dalle 10 alle 12, mercoledì 1 dicembre dalle 18 alle 20 e sabato 15 gennaio dalle 10 alle 12.

