La salute a tavola, tra olio di oliva e giusta merenda: da Lilt Milano e MB i consigli per la Settimana nazionale della prevenzione oncologica La Lega italiana lotta ai tumori di Milano e Monza e Brianza propone 5 incontri virtuali, dal 15 al 20 marzo (alle 13) all’interno della rubrica “Lilt in diretta”, con biologi nutrizionisti (dirette sui canali social Lilt) per invitare a una sana alimentazione. Sono in programma anche visite gratuite di diagnosi precoce .

La dieta equilibrata, in salute o anche con l’obiettivo di cercare di sconfiggere una malattia, l’uso dell’olio d’oliva, il controllo del peso e anche la scelta dalle merenda per i più piccoli. Le corrette abitudini a tavola saranno al centro della Settimana nazionale per la Prevenzione oncologica 2021. Per l’occasione la Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori Milano Monza Brianza, ha creato un programma di 5 incontri virtuali, dal 15 al 20 marzo (alle 13) all’interno della rubrica “LILT in diretta”, con biologi nutrizionisti (dirette sui canali Facebook e YouTube di Lilt Milano Monza Brianza.Si parte da “La prevenzione vien mangiando”, il 15 marzo, con Anna Villarini e l’importanza di una dieta sana ed equilibrata per prevenire alcune tipologie di cancro. A seguire, il 16 marzo “Pazienti oncologici. Mangiar bene per aiutare a sconfiggere la malattia”, con Nancy Grillo. Luigi Caricato, il 17 marzo, racconterà le proprietà benefiche dell’olio extravergine d’oliva. Un focus sull’alimentazione dei bambini si terrà invece il 18 marzo con Irene Pozzebon e “Evviva la merenda. Bontà e salute anche per i più piccini”. A chiudere la settimana, il 19 marzo, l’esperta Carla Favaro con “È ora di perder peso: quando la silhouette è sinonimo di salute” metterà l’accento sull’importanza del peso forma.

In programma per la Settimana anche altri appuntamenti: ai genitori dei bambini delle scuole primarie è rivolto il webinar “Mamma che buono”; ai pazienti oncologici di ArtLab un labinar di cucina e infine per le popolazioni straniere diversi incontri in diverse lingue con “LILT parla la tua lingua”. Il 18 marzo Marco Alloisio – presidente Lilt Milano Monza Brianza e Carla Favaro terranno un seminario rivolto ai dipendenti su alimentazione e corretti stili di vita: l’incontro si inserisce all’interno del progetto “Regala un’ora di prevenzione” che darà alle aziende appartenenti ad Assolombarda la possibilità di organizzare webinar per educare alle tematiche della salute. Infine, il 26 marzo dalle 9 alle 19, allo Spazio Lilt di Sesto San Giovanni saranno erogate gratuitamente visite senologiche, ginecologiche con Pap-test, dermatologiche e otorinolaringoiatriche con fibroscopia a chi non ha mai effettuato una visita presso uno Spazio Lilt. La Settimana della prevenzione oncologica è stata istituita nel 2001 con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per diffondere la cultura della prevenzione e per sottolineare l’importanza dell’adozione di corretti stili di vita per ridurre le possibilità di sviluppare tra il 30% e il 40% di alcune neoplasie. Info: www.legatumori.mi.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA