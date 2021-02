“La rotta dei balcani”: a Bellusco si parla di migrazioni Si parlerà di migrazioni, a Bellusco, nell’incontro organizzato giovedì 11 febbraio alla sera con rando Benifei, capo delegazione Pd al Parlamento europeo e Sergio Malacrida, responsabile progetti Europa non Comunitaria della Caritas ambrosiana.

Brando Benifei e Sergio Malacrida a Bellusco (ma soltanto via web) per raccontare cosa succede ai nostri confini. Si terrà infatti giovedì 11 febbraio, a partire dalle 20.30 l’incontro online intitolato “La rotta dei balcani” organizzata dal Comune in collaborazione con la Tenda della pace di Bellusco. Durante la serata interverranno Brando Benifei, capo delegazione Pd al Parlamento europeo e Sergio Malacrida, responsabile progetti Europa non Comunitaria della Caritas ambrosiana, che racconteranno di violazioni del diritto, delle condizioni disumane dei migranti costretti a percorrere la rotta ma anche di progetti concreti di aiuto. Per partecipare alla serata è necessario fare richiesta del link di accesso alla video conferenza all’indirizzo mail: [email protected]

