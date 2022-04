La replica dell’editore alla redazione

L’editore prende atto della comunicazione della redazione, permettendosi di esprimere con la dovuta correttezza e franchezza le motivazioni di tale dolorosa decisione.

La crisi dell’editoria cartacea è un dato di fatto incontestabile che lascerà segni indelebili, così come il sempre più rapido mutamento del mondo dell’informazione.

I costi divenuti ingestibili e la persistente instabilità macroeconomica rendono la gestione di una testata di carta non altro che una missione nei confronti dei propri lettori. Una missione atta a dare puntuale, precisa e obiettiva informazione su tutto ciò che avviene sul territorio di nostra competenza. Ed è per questa forte motivazione che, seppure avendo a lungo vagliato, valutato e dove possibile effettuato tutte le possibili vie praticabili per limitare gli effetti nefasti di questa situazione, si è resa ora necessaria una riorganizzazione interna tesa a compattare le risorse e le energie e nel contempo garantire la qualità del nostro giornale. Dunque si tratta di una decisione presa non per minare, ma anzi per proteggere e rilanciare “Il Cittadino” permettendogli di essere sempre e comunque quel punto di riferimento che in questi 122 anni è diventato per la nostra Brianza. Non vogliamo deludere il nostro caro pubblico, ma renderlo sempre più partecipe e interessato ai nostri contenuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA