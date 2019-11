La Regione rifinanzia il progetto parrucche per donne sottoposte a cure oncologiche Il progetto parrucche di Cancro Primo Aiuto per le donne sottoposte a cure oncologiche è stato rifinanziato dalla Regione che ha alzato il suo contributo a 400mila euro. Ecco a chi si può fare riferimento in Brianza per accedere

Regione Lombardia rifinanzia il progetto parrucche per le donne che devono sottoporsi a cure oncologiche. Stavolta il contributo annuale è stato aumentato a 400mila euro, aumentando anche il tetto per le richieste (250 euro contro i 150 di prima).

“Il tema della ’bellezza’ e’ una componente fondamentale per il benessere di chi si trova a fronteggiare il cancro - sostiene l’assessore alla Famiglia, Genitorialita’ e Pari Opportunita’ Silvia Piani -. Ricevere una parrucca di buona fattura, per chi si sottopone alle terapie chemioterapiche, puo’ essere un prezioso aiuto per affrontare la malattia. E la collaborazione con ’Cancro Primo Aiuto’ e’ strategica per raggiungere i bisogni delle pazienti oncologiche, nella consapevolezza che fare rete garantisca un’offerta di servizi ampia ed efficace anche nel sostegno psicologico di tante donne che vivono un momento di particolare fragilita’”. L’assessore, infatti, ha incontrato le volontarie del progetto.

Il progetto, infatti è sostenuto dall’associazione monzese ed è presente in una ventina di ospedali. L’elenco è disponibile sul sito di Cancro Primo Aiuto. In Brianza ci sono i nosocomi di Desio, Carate, Vimercate, gli Istituti clinici Zucchi, mentre a Seregno si può fare riferimento alla sede dell’associazione di via Lambro 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA