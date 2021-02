La Provincia Mb intitola a Luca Attanasio la nuova palestra del Liceo Majorana di Desio La Provincia Mb ha deciso di intitolare a Luca Attanasio la nuova palestra del Liceo Majorana di Desio. L’ambasciatore limbiatese in quel liceo aveva studiato prima di iscriversi alla Bocconi e intraprendere una brillante carriera diplomatica.

La nuova palestra del Majorana di Desio dedicata all’ambasciatore Luca Attanasio, che in quel liceo aveva studiato prima di iscriversi alla Bocconi e intraprendere una brillante carriera diplomatica. Lo ha deciso la Provincia MB pre rendere un omaggio concreto al suo ricordo.

“Il lutto per l’ambasciatore Luca Attanasio ci ha ferito nel profondo e più passano i giorni, più ci rendiamo conto di quanto forte fosse il suo legame con il territorio - ha analizzato il presidente Luca Santambrogio - Aveva raggiunto traguardi professionali di prestigio, ma è sempre rimasto vicino a questa sua Brianza, ai suoi amici di sempre, molti conosciuti sui banchi di scuola. Aveva frequentato una delle nostre scuole superiori a Desio, proprio la scuola a cui stiamo per consegnare la nuova palestra che abbiamo realizzato in questi mesi di pandemia. Per questo pensiamo che intitolare la palestra a lui sia davvero un atto dovuto, per portare il suo ricordo in un luogo che gli è stato caro. Un modo per continuare ad averlo vicino e per portare la sua storia ed il suo esempio a tutte le generazioni di studenti che passeranno, come lui, tra quelle aule».

E poi: «Tengo ad incontrare i suoi genitori al più presto, insieme al Sindaco Antonio Romeo, con la speranza che questo piccolo gesto simbolico possa servire a fare sentire loro ancora di più la vicinanza di un territorio che è davvero stravolto dal dolore».

