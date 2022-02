La Provincia di Monza e Brianza investe 40 milioni nelle scuole superiori (e poi il lavoro) Via libera al bilancio 2022 della Provincia di Monza e Brianza, che investe quasi 40 milioni di euro nelle scuole superiori del territorio. Nei piani anche i programmi per i servizi dedicati al lavoro e alla formazione.

Nel 2022 la Provincia investirà 39.835.965,16 per la manutenzione delle scuole superiori e delle strade e per il potenziamento dei centri per l’impiego: la cifra è contenuta nel bilancio preventivo approvato martedì dal consiglio brianzolo. La somma è lievitata di 12.141.782,65 euro, pari al 44%, rispetto a quella stanziata lo scorso anno, grazie anche ai primi fondi in arrivo dal Pnrr.

La fetta maggiore sarà assorbita dall’edilizia scolastica: l’elenco dei progetti, oltre all’adeguamento di sette istituti, comprende la costruzione della nuova sede del professionale Milani di Meda, di una tensostruttura da utilizzare come palestra per il Morante di Limbiate e l’ampliamento della ex elementare Ferrario di Agrate in cui sarà trasferito il Floriani di Vimercate. Via Grigna riserverà, inoltre, circa 122.000 euro alla Cyber security per consolidare la infrastruttura informatica.

«Abbiamo presentato – spiega il presidente Luca Santambrogio - un bilancio in salute: nel corso dell’anno investiremo oltre 39 milioni di euro sul territorio e diventerà operativo il piano di potenziamento dei centri per l’impiego. Completeremo, infatti, l’assunzione, avviata nel 2021, di 109 professionalità che porteranno avanti le strategie a sostegno dell’occupazione».

I trasferimenti dallo Stato passeranno da 15.457.457,94 euro del 2021 a 30.839.720,28 mentre altri 5.406.604,88 euro arriveranno dalla Regione. L’ente incasserà 28.500.000 euro dall’imposta di trascrizione sui veicoli, 30.450.000 euro dall’Rc auto e 5.000.000 dall’addizionale sui rifiuti.

La spesa corrente, per un totale di 60.607.060 euro, ingloberà i 10.902.575 euro degli stipendi dei dipendenti, quasi 10 milioni necessari a garantire i servizi legati all’istruzione, alla viabilità, al territorio, ai trasporti e all’ambiente e poco meno di 7 milioni con cui saranno gestiti cultura, turismo, vigilanza ittico venatoria, politiche sociali, protezione civile, apprendistato, mercato del lavoro e servizi per l’impiego.

Il documento ha incassato l’astensione di Brianza Rete Comune: «Concordiamo – afferma il capogruppo Vincenzo Di Paolo – sulla necessità di investire sulla manutenzione delle strade, dei ponti, delle scuole, di realizzare la nuova sede del Milani e di trasferire il Floriani ad Agrate. Vorremmo, però, comprendere come intende muoversi la Provincia sulla riqualificazione dell’Omnicomprensivo di Vimercate visto che lo studio predisposto dal Politecnico avrà un impatto economico notevole» non lontano dai 60 milioni di euro.

