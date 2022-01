La Protezione civile di Verano Brianza ha ri-attivato la consegna a domicilio di spesa e farmaci Consegna a domicilio di spesa e farmaci: il servizio, a Verano Brianza, è stato ri-attivato grazie ai volontari della Protezione civile.

Per le famiglie positive e in quarantena i volontari della Protezione civile di Verano Brianza hanno ri-attivato il servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci. Un’opportunità che le tute gialle avevano già offerto ai veranesi in difficoltà sia nel 2020 che nel 2021. Di norma le spese vengono fatte il sabato mattina dalle 9 alle 12, per usufruire del servizio è possibile chiamare il numero del gruppo: 351.0522537.

«E’ un servizio pensato soprattutto per gli anziani che vivono soli e non hanno nessuno che li possa aiutare – ha sottolineato il coordinatore delle tute gialle veranesi Antonio Logiacco – Possono chiamare direttamente noi sul numero di servizio o rivolgersi in Comune all’Ufficio Servizi Sociali. Di norma le spese vengono fatte il sabato perché nei giorni feriali i volontari sono di turno al centro vaccinale ma se la persona anziana è in difficoltà e ha urgenza di un medicinale possiamo organizzare la consegna anche in altri giorni. Rispetto allo scorso anno abbiamo meno volontari disponibili perché i più giovani hanno ripreso il lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA