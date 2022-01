Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La pandemia colpisce anche gli operatori Gelsia: “Possibili ritardi nella gestione dei rifiuti” Anche Gelsia Ambiente, che gestisce i rifiuti in tanti comuni della Brianza, fa i conti con la pandemia Covid: la mancanza di personale, spiega la società, può avere conseguenze sulla gestione dei rifiuti.

Gli effetti dell’emergenza Covid non causano timori solo per il mondo della scuola a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni, ma in queste ultime settimane di crescita dei contagi si registrano già conseguenze concrete su alcuni servizi pubblici e nel mondo del lavoro.

Con una nota, Gelsia Ambiente informa le amministrazioni comunali servite che, con l’aumento dei contagi e la crescita esponenziale del numero di persone in isolamento fiduciario per contatto con soggetti Covid-positivi, anche l’azienda che gestisce i servizi di igiene ambientale in 26 comuni del territorio brianzolo, servendo una popolazione di circa 450mila abitanti, sta registrando numerose assenze tra il personale operativo. “Potrebbero pertanto verificarsi alcune variazioni e ritardi nello svolgimento dei servizi che verranno gestiti nel più breve tempo possibile” fa sapere. “Si tratta della prima volta che si verifica questa situazione dall’inizio della pandemia e, sino ad ora, il grande impegno di Gelsia Ambiente ha consentito di gestire l’emergenza senza incidere sulla qualità del servizio”.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18 e sabato 8.30-13), il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente. I sindaci dei Comuni gestiti da Gelsia Ambiente stanno provvedendo a rendere nota la situazione ai propri cittadini.

