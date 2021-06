La musica passione e professione: Lissone dà l’addio ad Alessio Brocca, il ricordo di Consonanza Musicale Con il suo negozio Music Center ha fatto della sua passione per la musica una professione, tramandata a generazioni di persone. È scomparso a 80 anni e numerosi sono stati i tributi e saluti giunti alla sua famiglia.

Un uomo che ha fatto della sua passione per la musica una professione, tramandata a generazioni di persone. Lissone piange la scomparsa di Alessio Brocca, 80 anni. Nel negozio Music Center, un mondo di suoni, aneddoti, particolari e grande professionalità. Un uomo gentile e sorridente, capace di catturare l’attenzione degli appassionati con garbo e semplicità.

«Ciao Alessio, è stato un piacere conoscerti, eri sempre disponibile e pronto per portare ovunque i tuoi pianoforti per far suonare piccoli e grandi. Ci siamo visti circa un mese fa alla consegna del tuo ultimo pianoforte alla nostra associazione e nonostante la tua malattia eri presente per controllare che tutto veniva eseguito nei migliori dei modi. Grazie di tutto, riposa in pace e continua a suonare da lassù» lo struggente ricordo dell’associazione Consonanza Musicale, tra i numerosi pensieri di cordoglio giunti alla famiglia del lissonese i cui funerali sono stati celebrati giovedì 10 giugno nella chiesa di Santa Maria Assunta.

