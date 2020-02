La lite nel bar finisce con una coltellata: arrestato un cuoco

Carabinieri di Paderno in azione: arrestato un cuoco per tentato omicidio

I carabinieri, tra i quali anche i militari della tenenza di Paderno Dugnano, lo hanno arrestato per tentato omicidio. Lui, M.T. , 56 anni, cuoco di Bresso poco prima delle 23 nei pressi di un bar di via Vittorio Veneto a Bresso avrebbe colpito alla schiena con un coltello un uomo di 27 anni dopo una lite scoppiata per futili motivi nel locale.

Il coltello, che sarebbe uno di quelli usati per la sua professione, è stato rinvenuto. Il ferito prima dell’arrivo soccorsi si era recato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, per ferita da taglio alla schiena.

Primi accertamenti hanno consentito ricondurre movente a colluttazione, per futili motivi, tra i due soggetti, avvenuta interno citato esercizio commerciale.

