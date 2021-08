La leggenda di Sadako Sasaki rivive a Bellusco: mille gru per un progetto della Tenda della Pace La ragazzina morì a 11 anni di leucemia presa come conseguenza della bomba atomica di Hiroshima. Negli ultimi mesi di vita realizzò origami a forma di gru. Bambini dell’oratorio estivo intenti le stanno realizzando

Un paese, mille gru. Le associazioni, tantissimi cittadini, insieme al Comune e alla Parrocchia di Bellusco hanno aderito ad un progetto della Tenda della Pace: realizzare mille gru beneugurali, secondo la tradizione giapponese legata alla vicenda di Sadako Sasaki.

Sadako Sasaki aveva 2 anni, quando la bomba atomica esplose nella sua città, Hiroshima. A 11 anni si ammalò di leucemia per le radiazioni rilasciate dalla bomba. Ricoverata, senza speranze di guarigione, passò gli ultimi mesi della sua vita a realizzare origami a forma di gru.

Una leggenda giapponese racconta infatti che chi realizza mille gru in origami, può esprimere un desiderio: il suo era quello di guarire, ma di guarire anche il mondo dai suoi mali, primo tra tutti le guerre.

Nel 1958 la statua di Sadako che sostiene una gru doro è stata inaugurata nel Parco memoriale della Pace di Hiroshima, migliaia di senbazuru arrivano da tutto il mondo ad adornarla.

La storia di Sadako è stata presa come punto di partenza dalla Tenda della Pace di Bellusco, un’associazione che da tempo sostiene progetti per il disarmo, per un progetto che ha coinvolto tutto il paese.

A giugno la Tenda della Pace ha coinvolto le altre associazioni, la parrocchia, i cittadini e l’Amministrazione comunale in un progetto: realizzare in paese, tutti insieme, mille gru. Per ricordare Sadako, per dire “No alle armi nucleari”, per sostenere la pace.

E da giorni decine di persone e i bimbi dell’oratorio estivo sono all’opera: piegano carta sottile, spessa, variopinta, di riciclo. Ci si ritrova al Parco, in biblioteca, a casa.

Perfino il Consiglio comunale si è ritrovato l’altra sera a fare gru al parco, consiglieri di maggioranza e di minoranza, un centinaio di uccellini di carta in poche ore.

Ma non solo: “il 29 giugno il Consiglio comunale, all’unanimità – racconta il sindaco Mauro Colombo - , ha approvato un Ordine del giorno per aderire a due iniziative italiane e mondiali per l’abolizione delle armi nucleari”.

Tutti gli orgiami sono stati raccolti in vari punti del paese, anche in biblioteca, e il 6 agosto, in una festa serale nella piazza principale a partire dalle 21, le mille gru, saranno esposte e la storia di Sadako verrà raccontata con letture e performance teatrali.

Poi verranno conservate in un’esposizione permanente in Municipio. “E’ anche questo un modo – racconta Grazia Misani della Tenda della Pace – per costruire la pace, ritrovandosi, conoscendosi, riflettendo“.

