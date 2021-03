La piattaforma ecologica di via San Carlo (Foto by Elisabetta Pioltelli)

La discarica di Albiate aperta anche in zona rossa: «Ma solo per conferimenti urgenti» Alla piattaforma ecologica, per convenzione, si possono rivolgere anche i cittadini di Sovico e Triuggio. Il sindaco: «Si invita al conferimento solo di scarti vegetali e di altri materiali che abbiano carattere urgente».

Discarica di Albiate aperta, anche in zona rossa. Solo per urgenze. «La piattaforma ecologica nei giorni di zona rossa rimane comunque aperta, ma considerato che viene limitato lo spostamento se non per comprovate esigenze, si invita al conferimento di scarti vegetali e di altri materiali che abbiano carattere urgente».

Il sindaco Giulio Redaelli rende noto con un avviso l’apertura della piattaforma ecologica di via San Carlo, in zona industriale, anche in zona rossa, ma invita i cittadini a recarsi solo per comprovata e reale urgenza. Alla piattaforma ecologica, per convenzione, si possono rivolgere anche i cittadini di Sovico e Triuggio. Toccherà ai referenti in loco verificare ed accertare le effettive necessità dell’utenza.

