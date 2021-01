La Croce Verde di Lissone cerca quattro volontari di servizio civile Appello della associazione che spiega anche come potersi candidare : domande entro il 15 febbraio online esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Fare del bene aiutando il prossimo, attraverso il volontariato, soprattutto di questi tempi può davvero rappresentare non solo una lodevole azione solidale, ma anche un concreto aiuto a chi è in prima linea per soccorrere chi è in difficoltà e non solo a causa del Covid-19. Un esempio lampante è espresso dalla Croce Verde Lissonese che ora lancia un appello: “Siamo alla ricerca di 4 persone, ragazze o ragazzi, da impiegare nel servizio civile”.

Ecco le modalità per candidarsi: potranno presentare domanda ragazzi e ragazze (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata entro le ore 14 del 15 febbraio 2021.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Tutte le info su https://www.anpas.org/notiziescn/3712-scn-bando-ord-progetti-2020.html

