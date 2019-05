La Croce Bianca di Giussano sbanca Youtube: la versione di “Mi fai volare” vista più di 1 milione di volte - VIDEO GUARDA IL VIDEO - Un successo del tutto inaspettato per i volontari della Croce Bianca Giussano che hanno sbancato Youtube con un video caricato a novembre 2017 per i 45 anni della fondazione: superati 1 milione e 200mila visualizzazioni.

Un successo del tutto inaspettato per i volontari della Croce Bianca Giussano: «Mai avremmo pensato che il video-parodia della canzone “Mi fai volare” di Fabio Rovazzi e Gianni Morandi , realizzato per divertimento per il 45esimo anniversario della fondazione della sezione e caricato su YouTube - hanno detto - avrebbe, in 1 anno e mezzo, raggiunto e superato il milione e duecentomila visualizzazioni”.

Davvero un bel risultato per i volontari sempre attivi sul territorio per coinvolgere la cittadinanza. Con questo video hanno raggiunto quasi le 10 mila visualizzazioni giornaliere. Oltre il 70 per cento del pubblico visualizza grazie ai consigli di YouTube, mentre una percentuale importante, superiore al 23 per cento, è data da chi trova il video navigando tra i tanti caricati sulla piattaforma. Il 72 per cento delle visualizzazioni proviene dall’Italia ma il successo è andato ben oltre i confini nazionali.

