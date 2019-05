Giussano: inaugurata la nuova ambulanza della Croce Bianca dedicata alla volontaria Silvia Colzani - FOTO FOTO - Grande emozione domenica 5 maggio a Giussano: la Croce Bianca ha inaugurato la nuova ambulanza dedicata a Silvia Colzani, volontaria scomparsa nel 2018 per una malattia.

Salutandola, lo scorso giugno, i volontari avevano promesso che sarebbe stata per sempre “parte del loro viaggio”. Con grande emozione domenica 5 maggio la Croce Bianca di Giussano ha inaugurato la nuova ambulanza dedicata a Silvia Colzani, volontaria scomparsa nel 2018 a 37 anni per una malattia.



Seregno-Giussano: Silvia Colzani

(Foto by Paolo Colzani)

Per salutare la nuova “BiaGiu 185” un ricco programma che non è stato limitato dal ritorno di pioggia e freddo. Solo il corteo a piedi è stato sacrificato, sostituito da una sfilata dei mezzi in sirena per le vie di Giussano, dal sagrato della chiesa fino all’oratorio di Robbiano dove si sono svolti discorsi e rinfresco.



Una trentina fra associazioni, istituzioni, forze dell’ordine e del soccorso hanno assistito alla messa e poi alla benedizione da parte di don Sergio Stevan e al taglio del nastro dell’ambulanza affidato al marito e ai genitori della volontaria seregnese scomparsa.



Giussano, inaugurazione ambulanza '185' Croce Bianca: Gennaro Mele, marito di Sivlia Colzani, e i genitori della ragazza Antonio Colzani e Laura Borgonovo

(Foto by Edoardo Terraneo)



Presenti gli amministratori di Giussano e Verano Brianza, l’assessore regionale Giulio Gallera, il tecnico del 118 di Como Giuseppe Bitturini. E poi le delegazioni della Croce Bianca da tutta la Lombardia (Besana in Brianza, Biassono, Seveso e Cesano Maderno, Calusco, Cernusco sul Naviglio, Mariano Comense, Paullo, Sant’Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro), della Croce rossa di Lentate sul Seveso e Alte Groane, Seregno Soccorso, Soccorso Comasco, Sos Lurago d’Erba, Emergenza Milano Soccorso, vigili del fuoco di Carate Brianza e Seregno, carabinieri della stazione locale, polizia, polizia locale, Protezione civile di Giussano e Avis.

Una festa che ha riunito i volontari e ha permesso anche di ripercorrere l’evoluzione del soccorso grazie alla presenza di alcuni mezzi storici.

Giussano: inaugurazione ambulanza '185' Croce Bianca

(Foto by Edoardo Terraneo)

