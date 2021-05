La “Coppa del Moyo” di Macherio ancora sui social: «Condividiamo i ricordi» Per il secondo anno consecutivo, nell’impossibilità di trovarsi all’oratorio di Macherio, la Coppa del Moyo in memoria di Davide Moioli si svolge sui social: «Condividiamo i ricordi» dicono gli amici.

Il 1 maggio è da tempo una giornata di ricordi speciali all’oratorio di Macherio. L’annuale “Coppa del Moyo” che al San Carlo è dedicata al giovane Davide Moioli, scomparso per una malattia, come accaduto nel 2020 anche quest’anno non si è potuta svolgere in presenza a causa delle disposizioni legate all’emergenza Covid-19. Il ricordo, tuttavia, non si è fermato, anzi. L’amicizia e l’amore sono più forti di tutto, anche del coronavirus.

È così, sabato 1 maggio 2021 si tinge di emozioni: è il commovente ricordo fatto di parole, immagini, cuori e messaggi creato sui social da tutti coloro che non dimenticano e portano Davide nel cuore.

“Il tempo passa, il ricordo resta” è la frase che campeggia sullo striscione che da quando Davide Moioli non c’è più, testimonia il valore di un intenso legame che non finirà mai. Il web è stato inondato di tante fotografie e dediche speciali, come gli amici, organizzatori della Coppa del Moyo, hanno invitato a fare non potendo ritrovarsi insieme in oratorio.

“Purtroppo, anche quest’anno non potendo ricordare Davide divertendoci sui campi da gioco, abbiamo pensato di farlo utilizzando i social. Condividiamo insieme il 1 maggio i ricordi delle passate edizioni della Coppa del Moyo, con un post, uno stato o una foto su Facebook, Instagram o Whatsapp aggiungendo l’hashtag #coppadelmoyo. Riviviamo insieme tutti i bei momenti passati insieme con la Coppa del Moyo” dicono.

Un invito raccolto da decine di persone che alimentano sentimenti forti che vanno oltre il tempo e le difficoltà di questi tempi.

