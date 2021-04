La comunità pastorale di Besana cerca giovani volontari per l’oratorio estivo Per le quattro settimane di oratorio estivo, la comunità pastorale di Besana è a caccia di giovani che vogliano fare i volontari.

È tempo di accendere i motori per l’oratorio estivo 2021. La comunità pastorale Santa Caterina di Besana chiama a raccolta i ragazzi interessati a vivere l’esperienza di animatori la prossima estate, in quattro settimane di oratorio feriale che sarebbero improntate al tema - proposto dalla Fondazione oratori milanesi - “Hurrà! Giocheranno sulle sue piazze”. Don Fabrizio Vismara, responsabile della pastorale giovanile, ha affidato a un video sul canale YouTube della comunità l’invito ai giovani. «È giunto il tempo di iniziare a prepararci per l’oratorio feriale della prossima estate, che presumibilmente sarà organizzato come nell’estate 2020. Il nostro desiderio è di far partire le attività dell’oratorio feriale da lunedì 14 giugno per 4 settimane. Vogliamo preparare quindi qualche appuntamento per gli animatori, perciò abbiamo bisogno di raccogliere le iscrizioni» dice. Il corso animatori è rivolto agli adolescenti dalla seconda superiore in su e si svolgerà nel mese di maggio (seguiranno indicazioni più precise). Per i ragazzi di prima superiore si prevede un campo adolescenti a loro interamente dedicato. Sul sito della comunità pastorale è possibile collegarsi al form per raccogliere le adesioni degli aspiranti animatori, da far pervenire entro il 25 aprile.

