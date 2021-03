La campagna per il vaccino Covid si colora di primavera a Bellusco In piazza Kennedy è comparsa una grande primula simbolo della rinascita primaverile e della campagna per il vaccino anti Covid. L’iniziativa è stata promossa dal Comune in collaborazione con Floricultura Briantea.

Nella mattinata di venerdì 12 marzo una grande e colorata primula ha colorato piazza Kennedy a Bellusco. Un vero e proprio tappeto formato da tanti piccoli fiori, simbolo della rinascita primaverile e della campagna per il vaccino anti Covid.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune in collaborazione con Floricultura Briantea che ha donato le primule. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sulla campagna vaccinale: «Il fiore simboleggia il risveglio della natura, l’arrivo della primavera. Ma un fiore è fragile, ha bisogno di cure e continue attenzioni perché sbocci e porti frutto - spiega l’Amministrazione -. Allora anche noi dobbiamo prenderci cura, aderire alla campagna vaccinale e nel frattempo continuare a mantenere comportamenti corretti per sconfiggere la pandemia».

I cittadini potranno “raccogliere” uno dei fiori presenti, portarlo a casa e prendersene cura.

In piazza è inoltre presente un box per lasciare le proprie offerte per il Fondo Bellusco Solidale promosso dal comune e dalla parrocchia per sostenere persone e famiglie in situazione di fragilità dovuta all’emergenza sanitaria e sociale.

