La Brianza ai Premi Rosa Camuna 2021: Luca Attanasio alla memoria, la Briantea 84, Enrico Dalceri e Martina Luoni

Luca Attanasio alla memoria, la Briantea 84, la volontaria Elisabetta Barbieri, Enrico Dalceri e Martina Luoni insieme ai testimoni contro il covid. È la Brianza celebrata nell’ambito dei Premi Rosa Camuna 2021 consegnati venerdì 28 maggio all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Riconoscimenti e menzioni nel tradizionale e annuale appuntamento della Regione, che coincide con la Festa della Lombardia (29 maggio), che premia - su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale - associazioni, enti e persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico.

Il riconoscimento a Attanasio, l’ambasciatore italiano originario di Limbiate e ucciso in Congo a febbraio, è stato consegnato al padre da un emozionato Fabrizio Sala, che lo conosceva personalmente.

Il presidente della Briantea 84, Alfredo Marson, invece ha sottolineato l’importanza nei successi della squadra di basket in carrozzina del pubblico che ha sempre riempito il palazzetto di Meda e “che ci è mancato”.

Premio Rosa Camuna 2021 - Il papà di Luca Attanasio

Il monzese Enrico Dalceri, la Mabilia dei Legnanesi, e Martina Luoni, 26enne di Solaro che aveva richiamato l’attenzione sulla sua condizione di malata di tumore in difficoltà con le cure durante la pandemia, hanno ritirato il riconoscimento come testimonial della campagna della Regione insieme a Carlo Sangall, Iginio Massari, Germano Lanzoni.

Premio Rosa Camuna 2021 - Briantea 84 presidente Alfredo Marson

Luca Attanasio (alla memoria) - Un uomo al servizio delle Istituzioni fino al sacrificio della propria vita. Con l’Associazione Mama Sofia, fondata dalla moglie Zakia Seddiki, ha portato un aiuto concreto e speranza a donne madri e bambini e alle persone più in difficoltà, nella Repubblica Democratica del Congo. L’infaticabile ed appassionato impegno dedicato a favorire lo sviluppo e il progresso delle popolazioni africane resteranno come modello ed esempio anche per le giovani generazioni.

Associazione sportiva dilettantistica Briantea 84 - Una squadra di basket di piccoli e grandi atleti che in questi anni ha raggiunto straordinari successi in campionati nazionali e anche internazionali: 7 campionati italiani e 7 Coppe Italia 3 Coppe Vergauwen e una Brinkmann Cup. ’Lo sport non ha limiti’ è il loro motto e, dal 1984, lo dimostrano con impegno e passione in tutte le discipline sportive.

Elisabetta Barbieri con Federico Tonin alla memoria (Barbieri, di Rho, aveva lavorato anche con la Brianza, con l’Enpa e con il canile Fusi di Lissone) - Con Enpa, Ente nazionale protezione animali, si sono dedicati con passione e generosità al trasporto di animali da affidare in adozione. Hanno compiuto il loro ultimo gesto d’amore per gli animali viaggiando dalla Puglia per portare da Foggia alcuni cani da affidare a nuove famiglie. Il loro impegno ha fatto la differenza nella vita di molti randagi e animali abbandonati.

I testimonial delle campagne di Regione Lombardia ’Uniti contro il covid’ - Con grande senso civico, disponibilità e generosità hanno prestato la propria immagine alle campagne divulgative di Regione Lombardia sui temi della sicurezza, dei vaccini e dei consumi responsabili. Hanno saputo comunicare con leggerezza e simpatia messaggi essenziali per la tutela della salute in un momento in cui è stato fondamentale affiancare alle politiche, efficaci azioni di informazione e comunicazione pubblica per raggiungere il più vasto pubblico.

