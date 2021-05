I soccorsi in via Giordano

Investe un motociclista di Albiate e si allontana, denunciato un 25enne di Giussano I carabinieri hanno rintracciato il pirata della strada che domenica 23 in serata, a Giussano, ha investito il centauro e si è allontanato senza prestare soccorso. Il motociclista ha rimediato una prognosi di sette giorni.

È stato rintracciato e denunciato l’automobilista che domenica 23 maggio, a Giussano, ha investito un motociclista 29enne di Albiate senza fermarsi per prestare soccorso. L’incidente inizialmente sembrava non avesse interessato altri soggetti se non il centauro, ma i carabinieri della stazione di Giussano, dopo aver raccolto testimonianze, hanno ricostruito l’esatta dinamica dell’accaduto e individuato il modello dell’auto pirata e alcuni caratteri della targa fino a rintracciare e denunciare il conducente, un 25enne di Giussano.

L’incidente era avvenuto in serata in via Giordano all’angolo con via Leopardi: il 29enne albiatese era stato investito da una Fiat 500 da indagini risultata intestata alla madre del 25enne. Il centauro, caduto in terra,immediatamente soccorso dal personale del 118, intervenuto con personale dell’Arma è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Desio e successivamente dimesso con 7 giorni di prognosi. All’indagato, denunciato per fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso è stata anche ritirata la patente di guida.

