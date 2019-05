Inseguimento da Limbiate a Cesano Maderno: 22enne scappa al controllo dei vigili e si ribalta

Incidente stradale dopo inseguimento iniziato a Limbiate e finito in via Magenta a Cesano Maderno (Foto by Cristina Marzorati)

È finito con un’auto ribaltata fuori strada un inseguimento iniziato a Limbiate e terminato a Cesano Maderno. L’allarme è scattato poco dopo le 10 di giovedì 23 maggio, quando un ragazzo di 22 anni, originario del Marocco, ha saltato un posto di controllo della polizia locale in via Stelvio a Limbiate. In quel momento è scattato l’inseguimento che si è allungato da Mombello sul rettilineo di via delle Groane a Cesano fino all’immissione in via Magenta, in zona Snia. Qui il ragazzo ha perso il controllo della Toyota Auris (risultata intestata a un’altra persona) ed è finito fuori strada. È stato soccorso in codice giallo, ma le sue condizioni non sono apparse gravi. Sul posto la polizia locale da Limbiate e Cesano con diverse pattuglie, che si sono occupate anche di governare il traffico, e i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno.

Dalle indagini è emerso che il 22enne non aveva la patente e il veicolo era intestato a un prestanome.

(* ha collaborato Cristina Marzorati)

