Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Inquinamento, Pm 10 sempre oltre i limiti: scattano di nuovo le limitazioni anti-smog Da martedì 14 gennaio a Monza e in Brianza tornano attive le limitazioni temporanee di primo livello per il miglioramento della qualità dell’aria.

Altri sei giorni consecutivi con il Pm 10 oltre la soglia limite di 50 microgrammi per metrocubo e da martedì 14 gennaio a Monza e in Brianza tornano attive le limitazioni temporanee di primo livello per il miglioramento della qualità dell’aria.

Prevedono, in aggiunta alle limitazioni permanenti già in vigore, lo stop ai diesel privati Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30, i veicoli commerciali diesel fino alla classe euro 3 dalle 8.30 alle 12.30.

Interessati anche il riscaldamento domestico (limitazione all’uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore ‪alle 3 stelle, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni) e l’agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici, divieto assoluto di combustioni all’aperto).

Le limitazioni riguardano Monza, i Comuni della provincia con più di 30mila abitanti e quelli aderenti volontariamente all’accordo aria del bacino padano. Le previsioni meteo sono sfavorevoli fino a giovedì, quando un transito d’aria meno mite in quota potrebbe favorire la dispersione degli inquinanti al suolo.

Dal 7 gennaio Monza e Provincia ha infilato una media di Pm 10 di 73 microgrami per metro cubo, 68 (8/01), 77 (9/01), 64 (10/01), 78,5 (11/01) e 51,5 (12/01).

© RIPRODUZIONE RISERVATA