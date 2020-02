Inquinamento: dall’1 febbraio stop alle misure antismog a Monza e in Brianza, domenica Milano ferma il traffico Due giorni con pm 10 sotto la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo e da sabato 1 febbraio a Monza e in Brianza sono revocate le misure temporanee antismog. Domenica 2 febbraio blocco del traffico a Milano.

Due giorni con pm 10 sotto la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo e da sabato 1 febbraio a Monza e in Brianza sono revocate le misure temporanee di primo livello per il miglioramento della qualità dell’aria. Restano attive quelle staqionali nell’ambito dell’accordo del bacino padano. Le centraline hanno fatto segnare il dato medio di 23 microgrammi mercoledì 29 gennaio e di 41 per giovedì 30 gennaio dopo altri otto giorni consecutivi oltre i limiti. Le previsioni annunciano condizioni stabili non particolarmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Domenica 2 febbraio a Monza e in Brianza non è previsto il blocco totale del traffico. L’ha confermato invece Milano: il divieto di circolazione a tutti i veicoli è previsto dalle 10 alle 18 con varie deroghe, previste per esempio per chi andrà allo stadio per Milan-Verona (ore 15). Nell’ordinanza firmata dal sindaco Sala l’elenco delle strade verso San Siro che dalle 12 saranno escluse dal blocco. Esclusi dal divieto anche i parcheggi di interscambio.

