Inquinamento: da venerdì 23 sospese le misure anti-smog di primo livello

Tre giorni con il Pm10 sotto i limiti e misure temporanee antismog sospese in provincia di Monza e Brianza a partire da venerdì 23 febbraio (come pure nelle altre province lombarde coinvolte). Le limitazioni al traffico e per i riscaldamenti erano scattate martedì, dopo quattro giorni di livelli oltre la soglia di 50 microgrammi per metro cubo.

Le centraline Arpa hanno fatto registrare dal 19 febbraio valori di 22.7, 45.3 e 46 microgrammi per metro cubo.

Il meteo dovrebbe essere favorevole nei prossimi giorni: piogge sparse assicurano soprattutto venerdì condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Dalla prossima settimana è atteso un brusco calo delle temperature.

