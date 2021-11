Il nuovo direttivo dell'ordine che resterà in carica fino all 2026 (foto Volonterio) (Foto by Paolo Volonterio)

Ingegneri, il nuovo consiglio dell’Ordine di Monza e Brianza: Carlo Nava presidente Si è insediato il nuovo consiglio direttivo dell’ Ordine ingegneri della provincia di Monza e Brianza. La squadra del nuovo presidente Carlo Nava e il programma di mandato.

Nella sede dell’ Ordine ingegneri della provincia di Monza e Brianza di via Passerini 2 a Monza, il 3 novembre si è insediato il nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2022-2026.

Il presidente uscente Pierpaolo Cicchiello ha consegnato il testimone al neo presidente Carlo Nava di Seregno, che governerà l’ordine insieme con Giovanni Bellù (Seregno), segretario; Andrea Colombo (Seregno) ,tesoriere; Claudio Bertani, vicepresidente vicario; Maurizio Costa (Seregno), vicepresidente, e Alessandro Ambrosini, Lorenzo Belotti, Alessandro Bonaccorso, Giuliano Brioschi, Paolo Colombo, Maria Rosa Corigliano, Paolo Salsone, Stefano Sergi, Cristiano Tomasi, Valentina Zorzi.

Il programma che il consiglio intende attuare, è racchiuso prevalentemente in quattro punti, come ha ricordato il presidente Nava, e cioè: costante attenzione alle esigenze dell’ iscritto; sinergia con le istituzioni del territorio; tutela e promozione della professione; formazione come elemento fondamentale per la crescita professionale. L’ordine conta più di 2.100 iscritti, tra ingegneri che esercitano la libera professione, titolari o dirigenti di azienda, dipendenti di pubbliche amministrazioni, docenti e pensionati.

