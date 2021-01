Infortunio sul lavoro, elettricista cade mentre ripara il portone di un magazzino: ricoverato con un trauma cranico Un elettricista di 44 anni è rimasto ferito a Cesano Maderno cadendo da un’altezza di più di due metri mentre riparava il portone di un magazzino. È stato ricoverato all’ospedale Niguarda con un trauma cranico.

Ha perso l’equilibrio riparando il portone di un magazzino ed è caduto da un’altezza di più di due metri. È successo giovedì 28 gennaio a Cesano Maderno, ferito un elettricista di 44 anni ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in un’azienda di via Cassina Savina al confine con Seregno. L’artigiano, libero professionista, stava lavorando su un trabattello per riparare un portone dei capannoni e cadendo è finito con la testa sull’asfalto . La telefonata al 112 dei dipendenti dell’azienda ha portato in posto un’ambulanza dell’Avis di Meda, l’automedica e una pattuglia della polizia locale di Seregno. L’uomo, in codice giallo, è stato trasportato a Milano. Al momento di lasciare la ditta aveva fortunatamente ripreso conoscenza dopo il trauma iniziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA