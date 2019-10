Macherio Glas via Cavour incidente lavoro (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Infortunio sul lavoro a Macherio: operaio schiacciato da lastre di vetro Infortunio sul lavoro a Macherio: un operaio di 23 anni è rimasto schiacciato da un carico di lastre di vetro. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Un carico di lastre di vetro da 150 chili circa addosso, la corsa in ospedale in codice rosso. È accaduto mercoledì mattina pochi minuti prima delle 9 all’interno della ditta Glas di via Cavour a Macherio. Un operaio di 23 anni, da poco assunto dalla ditta che lavora vetro, per cause che sono ancora in corso di verifica da parte degli agenti della polizia locale di Macherio, intervenuti per i rilievi sul luogo dell’infortunio, è stato colpito all’addome dal pesante carico di lastre che stavano per essere spostate vicino a lui. Immediato l’allarme e i soccorsi prestati dal personale di un’ambulanza e di un’automedica; il giovane è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Stando alle prime informazioni, l’operaio non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe lamentato forti dolori addominali, con tutta probabilità, causati dallo schiacciamento prodotto dalle lastre cadutegli addosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA